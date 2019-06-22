Лобов уверен в победе Макгрегора над Нурмагомедовым в случае проведения реванша

Боец MMA Артем Лобов заявил, что Конор Макгрегор способен взять верх над Хабибом Нурмагомедовым в их следующем поединке.

– Если вернуться назад в прошлое и посмотреть на то, что случилось с Нейтом Диасом, то вы увидите, что Макгрегор осознал ошибку, – цитирует Лобова портал Business Insider. – Он полностью поменял подход к тренировочному процессу и одержал победу. Я думаю, что в этот раз будет то же самое, верю, что Конор победит Хабиба.

Напомним, что 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора, а после получил дисквалификацию за беспорядки после поединка. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле этого года – 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с Дастином Порье.

На счету Нурмагомедова 27 боев и ни одного поражения, Макгрегор после того боя в октагон не выходил и заявил о завершении своей карьеры, но потом намекнул на возвращение.

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