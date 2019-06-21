Лобов пообещал сделать пару дырок в голове Малиньяджи

Ирландский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов признался, что не уважает своего противника Пола Малиньяджи, с которым проведет поединок в ночь с 22 на 23 июня на турнире Bare Knickle FC (Флорида), информирует MMA Fighting.

20 мая состоялась пресс-конференция с участием спортсменов, на которой Малиньяджи ударил Лобова микрофоном по голове, а во время дуэли взглядов плюнул в россиянина.

– Сказал все, что должен был. Хочется показать Малиньяджи, что бывает, когда открываешь свой рот. Он здесь ради денег, все в курсе. Такое может произойти с каждым боксером. В субботу он получит хороший чек, а я сделаю пару дырок в его голове. В итоге все будут счастливы. Уважение к Малиньяджи? Такого спортсмена никто не уважает. Родители сидят дома и думают: в какой же момент все пошло не так? Почему воспитали его неправильно? Парень перешел грань. Любой, кто знает значение слова "уважение", не будет на его стороне, – цитирует Лобова MMAFighting.

Ранее Артем Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнером Конора Макгрегора. Малиньяджи также раньше работал с ирландцем и помогал тому готовиться к боксерскому поединку против Флойда Мейвезера​.

Малиньяджи плюнул в Лобова во время дуэли взглядов. Видео