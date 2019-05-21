Малиньяджи плюнул в Лобова во время дуэли взглядов. Видео

Пол Малиньяджи и Артем Лобов​ устроили потасовку во время дуэли взглядов перед боем на турнире Bare Knickle FC, который пройдет 22 июня во Флориде.

20 мая состоялась пресс-конференция с участием спортсменов, на которой Малиньяджи ударил Лобова микрофоном по голове, а также на дуэли взглядов плюнул в россиянина, сообщает MMA Junkie​.

Ранее Артем Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнером Конора Макгрегора. Малиньяджи также раньше работал с ирландцем и помогал тому готовиться к боксерскому поединку против Флойда Мейвезера​.