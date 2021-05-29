Лобов прокомментировал слова Хабиба о тренировках Макгрегора с детьми

Российско-ирландский боец ММА Артем Лобов в интервью «СЭ» прокомментировал слова Хабиба Нурмагомедова о сильных изменениях в подготовке Конора Макгрегора, которые, по мнению Нурмагомедова, привели к поражению Макгрегора от Дастина Порье в январе этого года (ирландец проиграл нокаутом во втором раунде).

— Хабиб после боя Макгрегора и Порье написал у себя в соцсетях: «Вот что бывает, когда вы бросаете команду, оставляете спарринг-партнеров, которые сделали вас чемпионом, и тренируетесь с детьми. Все это — вдали от реальности». Есть ли доля истины в словах Хабиба?

— Ну, у Конора все та же команда, что и была. Мы всегда с одной и той же командой, никого не меняли. Джон Кэвана — наш тренер, был им, есть и будет. Единственное — я в этот раз не был спарринг-партнером Конора в лагере, потому что у меня была травма колена, я делал операцию. Просто не мог ему помочь в этот раз. А так — состав тот же.

— Как давно вы уже не спарринговали с Конором?

— С этой короной и тем, что я стал выступать на голых кулаках, больше готовиться с боксерами, нежели с ММА-бойцами... Год точно не спарринговали.

Лобов проведет ближайший бой 24 июля — он сразится на голых кулаках с украинским боксером Денисом Беринчиком на турнире лиги Mahatch. Макгрегор выступит 10 июля — он подерется с Дастином Порье в главном бою шоу UFC 264.

(Илья Андреев)