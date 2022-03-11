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Сегодня, 17:54

Линекер победил Бибиано во втором раунде нокаутом и стал новым чемпионом One Championship в полулегком весе

Иван Шитик
Корреспондент

11 марта прошел бой за титул чемпиона One Championship в полулегком весе между Бибиано Фернандесом и Джоном Линекером. Линекер одержал победу во втором раунде нокаутом.

Бразилец Джон Линекер (35-9) должен был подраться с уже экс-зчемпионом ONE FC Бибиано Фернандесом (24-5) 12 февраля. Впоследствии Линекер снялся из-за положительного теста на COVID-19.

Первоначально этот матч был запланирован на декабрь 2021 года и сорвался из-за коронавирусных ограничений.

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