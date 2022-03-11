Адесанья может подраться с Каннонье в июле в главном событии UFC 277

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья может провести следующий поединок против Джареда Каннонье. Как сообщает MMA Fighting, бойцы могут возглавить турнир UFC 277, который состоится 30 июля.

Оба бойца провели свои последние бои в феврале на UFC 271. Адесанья единогласным решением судей выиграл у Роберта Уиттакера, которого он нокаутировал в октябре 2019 года и стал чемпионом UFC в среднем весе. Каннонье во втором раунде нокаутировал Дерека Брансона.

На счету Адесаньи 22 победы и 1 поражение, у Каннонье — 15 побед и 5 поражений.