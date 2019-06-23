Лицо Малиньяджи после поражения от Лобова. Видео

Ирландский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов на турнире Bare Knickle FC (Флорида) единогласным решением судей в пяти раундах победил Пола Малиньянджи - 48:47, 48:47, 48:47. Бой проходил на голых кулаках.

Твиттер ZombieProphet опубликовал видео с Малиньяджи после боя. На нем видно, что у американца многочисленные рассечения.

"I felt like he only hit me once" pic.twitter.com/cmXIKLVHoI — ZombieProphet (@GIFsZP) 23 июня 2019 г.

Ранее Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнером Конора Макгрегора. Малиньяджи также раньше работал с ирландцем и помогал тому готовиться к боксерскому поединку против Флойда Мейвезера​.

Перед боем Лобов и Малиньяджи нелицеприятно отзывались друг о друге. Также во время дуэли взглядов Пол плюнул в Лобова, а на взвешивании представители Малиньяджи пытались вырвать у Артема флаги России и Ирландии.