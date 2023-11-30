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Владислав Ковалев: «Hardcore меня слил, я не считаю Калмыкова полноправным чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион Hardcore FC Владислав «Белаз» Ковалев рассказал о подробностях конфликта с лигой Анатолия Сульянова.

«Hardcore должен для себя осознать некоторые моменты. Нужно необходимо подписывать контракты по правилам. У меня был контракт на один бой. Но этот поединок был чемпионским. Как такое может быть? Я понимал, что в случае победы над Мухаммедом Калмыковым могу просить 10 миллионов долларов. Если не готовы платить мне такие деньги — до свидания. Я считаю, что Hardcore меня слил с чемпионского поединка. По понятным причинам, в лиге хотят продвигать Калмыкова. И поэтому я не считаю его полноправным чемпионом. Чемпион Hardcore — это я. Никому не проигрывал, никуда не уходил», — приводит слова Ковалева MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок под эгидой Hardcore Ковалев провел по правилам ММА против Бекхана Мальсагова в октябре 2023. Тогда Владислав одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владислав Ковалев
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