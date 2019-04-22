Кто может стать следующим чемпионом UFC? Отвечает Абдулманап Нурмагомедов

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал бойцов, который могли бы стать следующими чемпионами промоушена. По его словам, Ислам Махачев имеет очень высокий потенциал. В последнем бою он победил соотечественника Армана Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

– Я думаю, следующим чемпионом будет Ислам Махачев. Это мое личное мнение. Также хорошо идут Забит Магомедшарипов, Петр Ян. Магомед Анкалаев – сильный боец. Вот у этих ребят серьезный потенциал", – сказал Нурмагомедов-старший в эфире YouTube-канала Bostanof.