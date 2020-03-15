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Крылов на UFC Fight Night 170 единогласным решением судей победил Уокера

02:22

Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилиа (Бразилия) взял верх над Джонни Уокером. Украинец победил местного бойца единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

На счету 28-летнего Крылова 27 побед и 7 поражений в ММА (8-5 в UFC). У 27-летнего Уокера 17 побед и 5 поражений (3-2 в UFC).

В главном бою вечера сразятся легковесы Кевин Ли (США) и Чарльз Оливейра (Бразилия).

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