Крут нокаутировал Букаускаса в первом раунде

Австралийский боец ММА Джимми Крут победил литовца Модестаса Букаускаса на турнире UFC Fight Night 180 в Абу-Даби (ОАЭ). Он нокаутировал соперника в первом раунде.

Бой прошел в рамках полутяжелого веса (до 93,0 кг). 26-летний Букаускас потерпел третье поражение в ММА при 11 победах. У 24-летнего Крута 12 побед и одно поражение.

UFC Fight Night 180. Абу-Даби (ОАЭ)

Основной кард

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Джонатан Мартинес (США) победил Томаса Алмейду (Бразилия) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Джеймс Краузе (США) победил бразильца Клаудиу Силву (Бразилия) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Джимми Крут (Австралия) победил Модестас Букаускаса (Литва) — нокаут, 1-й раунд