Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, чего он ждет от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в легком весе.

— Экспертов и любителей единоборств интересует, как же Хабиб выдержит именно локти Тони снизу, — цитирует Шлеменко «РЕН ТВ». — Потому что Тони Фергюсон многих своих соперников рассекал этими локтями, наносил им серьезные повреждения, именно когда работал со спины. С излюбленной позиции Тони наносил удары локтями, и довольно успешно. Многие эксперты ждут, что именно в этом бою у Хабиба могут возникнуть проблемы. Опять же проблемы могут возникнуть с локтями Фергюсона. Многие эксперты высказываются, что у Хабиба может пойти кровь, но это не частое зрелище. Кровь всегда придает зрелищности. Если мы вспомним бои Фергюсона, то почти каждый его бой сопровождается обилием крови, обилием ударов, тем он запоминается зрителям. Если мы говорим о зрелищности, то, естественно, кровь добавляет зрелищности, она добавляет, знаете, такого животного инстинкта. Главное, чтобы этот бой все-таки состоялся, потому что уже были предпосылки к этому бою, но не один раз, к сожалению, они постоянно срывались.

Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится 18 апреля в Нью-Йорке (утром 19 апреля — по московскому времени) в рамках турнира UFC 249. На данный момент Нурмагомедов и Фергюсон — лучшие спортсмены своего дивизиона.