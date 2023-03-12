Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:38

Корешков: «Было бы интересно посмотреть на Волкова в бою с Джонсом»

Корешков рассказал, что думает о победе Волкова над Романовым
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец Bellator Андрей Корешков поделился мнением о победе Александра Волкова над Александром Романовым.

«Просто Саша — молодец, он четко знал, за счет чего выиграет. Он реализовал свое преимущество, с первых секунд начал давать, отзащищался от борьбы, занял позицию и добил. Если команда Волкова на это и рассчитывала, то они вообще большие молодцы», — сказал Корешков.

Он также рассказал, с кем хотел бы увидеть бой Волкова.

«Было бы очень интересно посмотреть на Волкова против Джона Джонса. В этом бою преимущества в антропометрии у Джонса не будет. Вопрос, получится ли у Джонса затаскать Александра в борьбе», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 221 и завершился нокаутом в первом раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-by-lo-by-interesno-posmotret-na-volkova-v-boyu-s-dzhonsom/
Александр Романов
Александр Волков (единоборства)
Евгений Корешков
ММА
0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков назвал возможную причину поражения Яна в бою с Двалишвили

Олейник назвал ошибки Яна в бою с Двалишвили
Новости
RSS RSS
Все новости