Копылов может дебютировать в UFC в августе

Российский боец ММА Роман Копылов, возможно, проведет первый поединок в UFC в августе нынешнего года. Об этом сообщил представитель спортсмена Александр Скаредин.

Копылов ранее получил травму плеча при подготовке к турниру UFC в Санкт-Петербурге и снялся с поединка. Он провел восемь поединков в ММА и во всех одержал победы.

- Мы получили заключение врача, никаких операций не будет - только терапия, - цитирует Скаредина ТАСС. - Рассчитываем, что он вернется в строй в течение трех месяцев и приступит к тренировкам. У нас есть план провести один бой в этом году, и мы его выполним. Мы уже сообщили матчмейкерам UFC, что Роман готов выйти на бой в конце августа или в начале сентября.