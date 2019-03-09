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Конор выполнил условия наказания за нападение на автобус Хабиба, поработав в церквях

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает TMZ.

Спортсмен должен был пять дней посвятить общественным работам, а также пройти курс по управлению гневом. По данным источника, ирландец работал в двух церквях Бруклина (Нью-Йорк, США), занимаясь ручным трудом.

Также сообщается, что у Макгрегора был долгий и обстоятельный разговор со священником, и он хорошо ладил со всеми служителями церквей.

Боец был наказан за нападение на автобус Нурмагомедова в апреле 2018 года.

 

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