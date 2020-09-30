«Конор все испортил». Глава UFC рассказал, почему Хабиб отказался от участия в реалити-шоу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в 29-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter из-за поведения Конора Макгрегора в соцсетях. Об этом в интервью Barstool Sports сообщил президент UFC Дана Уайт.

Уайт планировал запустить реалити-шоу в случае победы Нурмагомедовым над Джастином Гэтжи (бой состоится 24 октября на турнире UFC 253). По его замыслу, Хабиб возглавил бы одну команду бойцов, Конор — другую, а главным событием шоу стал бы их реванш.

— Он [Хабиб] был готов, пока Конор не сделал все это дерьмо, — сказал Уайт. — Я почти получил его согласие. Мы собирались запустить The Ultimate Fighter на ESPN и, черт побери, провести матч-реванш. Но Конор все испортил.

На прошлой неделе Макгрегор опубликовал личную переписку с Уайтом, где требует у UFC организовать ему бой с Диего Санчесом, а затем сделать реванш с Нурмагомедовым. Тогда же ирландец сообщил о намерении сразиться по правилам бокса с Мэнни Пакиао.

32-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 32-летний Макгрегор — экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах. Они провели поединок 6 октября 2018 года на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб победил болевым приемом. Всего на счету российского бойца 28 побед в 28 боях в ММА. У Конора 22 победы и 4 поражения.

The Ultimate Fighter — спортивное реалити-шоу UFC, которое выходило с 2005 по 2018 годы. Участники шоу делились на две команды, возглавляемые известными бойцами. Победитель финального боя получал в награду контракт с UFC.