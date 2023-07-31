Гэйджи может стать запасным на бой Махачев — Оливейра
Американский боец Джастин Гэйджи может стать запасным для поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Джастин может стать запасным. Такой вариант возможен», — рассказали ТАСС в команде Гэйджи.
Гэйджи нокаутировал Порье во втором раунде после удара ногой. Теперь на счету Джастина 25 побед и четыре поражения. У Порье 29 побед и восемь поражений.
Бой Махачев — Оливейра возглавит турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.
Источник: https://tass.ru/sport/18409331
Новости