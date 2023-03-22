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Конор Макгрегор высмеял тренера Хабиба: «Жирный лижущий зад кикбоксер»

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) жестко прошелся по всем известным MMA-тренерам, в том числе по специалистам из зала AKA, в котором занимаются и занимались чемпион в легком весе Ислам Махачев (24-1), экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0), экс-чемпион в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3), экс-чемпион в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) и экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд (16-6).

«Фираз Зихаби — маленький придурок, Тревор Виттман — человек-площадка. Хавьер Мендес — жирный лижущий зад кикбоксер, Майк Браун — вонючий *****, Грег Джексон попал впросак, в то время как система тренера Каваны продолжает сиять. Через несколько лет мир узнает, чем мы занимались. Это начинает приносить плоды, если вы хотите тренироваться. Тренируйтесь в Sbg Ireland с Кавом. И со мной. Мы фабрика по производству бойцов, похожая на маслобойку», — написал Макгрегор в Twitter, но вскоре удалил свой пост.

На протяжении многих лет Макгрегор тренируется под присмотром ирландского тренера Джона Канавы.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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