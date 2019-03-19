Конор Макгрегор: "У нас есть разногласия с Хабибом: я ударил его двоюродного брата"

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что разногласия с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым должны привести к реваншу.

– Хабиб – грозный соперник, он с детства сражался с медведями, – приводит слова Макгрегора BJPenn. – Он много работал над своей стойкой и оказался острее, чем я ожидал. Я должен уважать его за это – это было его время. Очень легко сделать что-то один раз.

Если вы делаете это раз за разом и год за годом, тогда мотивация угасает. Чувствую, что в тот день именно это и произошло. Я не проявил к нему уважения: мне было плевать и я пошел вперед. Он поймал меня. Если бы я включился на полную, меня бы никогда не поймали таким ударом. Я уверен в себе и горю желанием сделать это снова. Я в форме.

Когда разногласия остаются, должен быть реванш. После нашего боя остались разногласия: я ударил его двоюродного брата, когда Хабиб попытался выпрыгнуть из клетки и убежать. Это еще не конец.