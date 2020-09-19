«Конор должен вернуться в следующем году». Глава UFC готовит с ирландцем нечто особенное

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор вернется в следующем году. Однако речь идет не обязательно о проведении боев.

— На самом деле мы работаем над интересными вещами для Конора в начале следующего года. Он должен вернуться в следующем году, — цитирует ESPN Уайта. — Я не говорю, что он гарантированно вернется в бои, но мы говорим о некоторых интересных вещах.

32-летний Конор провел 26 поединков в ММА, одержал 22 победы (19 нокаутом) при четырех поражениях. Летом ирландец объявил о завершении карьеры.