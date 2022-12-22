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Сегодня, 08:44

Команда Махачева ответила на обвинения в употреблении допинга

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Одноклубник чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) Шамиль Завуров ответил на обвинения Бобби Грина (29-14) в том, что Махачев может с детства употреблять допинг.

«Когда у Хабиба болела голова, он лишний раз даже таблетку не пил. То же самое и с Исламом, — сказал Завуров в интервью «РБ Спорт». — Всю жизнь к этому шли, и вдруг что-то не то окажется. Любую таблетку от головы или обезболивающее они отправляли менеджеру, и только после согласования с UFC могли пить.
Ты всю жизнь к этому идешь, а потом будут говорить, что ты не чистый боец. Поэтому даже близко ничего такого нет. Ребята очень сильно за этим следят, чтобы даже случайно ничего не оказалось. Я думаю, у Ислама борьба была на голову выше, и тот просто не знал, что делать, поэтому говорит такое. Он просто не встречал такого бойца, как Ислам».

Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4azWKYVZUVk
Ислам Махачев
ММА
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