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Сегодня, 07:54

Касумов подписал контракт с Bellator

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец из «Школы единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова» Касум Касумов (13-1) подписал контракт с американской лигой Bellator.

«Теперь пришло время заявить о себе в одной из лучших лиг мира, за что я вам очень благодарен старшие братья, Шамиль Завуров и Хабиб Нурмагомедов, ИншаАллагь постараюсь вас не подвести», — написал Касумов в соцсетях.

Касумов прошлый бой выиграл у Субанбекова Сиймыка (6-2) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 21 августа на Eagle FC 50 в Астане, Казахстан.

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