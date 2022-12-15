Коди Гарбрандт подерется 4 марта на UFC 285

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Коди Гарбрандт (12-5) встретится с Хулио Арсе (18-6) 4 марта на UFC 285, сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Турнир пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Кай Кару Франсу (24-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021-го на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Арсе прошлый бой проиграл Монтелу Джексону (12-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.