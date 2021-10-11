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Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от боев

Боец MMA Жорж Сен-Пьер признался, что никогда не получал удовольствия от поединков
11 октября, 15:06
Жорж Сен-Пьер. Фото ESPN
Жорж Сен-Пьер. Фото ESPN
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Канадский боец MMA Жорж Сен-Пьер рассказал, что никогда не получал удовольствия от поединков.

«Я никогда не получал удовольствия от поединков. Мне кажется, что я притворялся перед камерами и соперниками на протяжении всей жизни. Это было крайне неудобно и порой даже невыносимо. Я делал вид, что хочу с кем-то драться, но затем я с ним боролся. Это была своего рода роль, которую должен уметь играть любой боец», — приводит слова Сен-Пьера Sportskeeda.

40-летний Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусредней и средней весовой категории. Всего на счету канадского бойца 28 боев в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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