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Марина Мороз — Марии Агаповой: «Твое время придет»

11 октября, 14:45
Марина Мороз. Фото Instagram Сторис Марины Мороз. Фото Instagram
Марина Мороз. Фото Instagram
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Боец наилегчайшего веса UFC Марина Мороз ответила на вызов Марии Агаповой.

«Не беспокойся, твое время придет», — написала Мороз в сторис Instagram.

Сторис Марины Мороз. Фото Instagram
Сторис Марины Мороз. Фото Instagram

8 октября Агапова победила удушением сзади Сабину Мазо на UFC Vegas 39 и бросила вызов Мороз, заявив, что хочет наказать ее за слова в свой адрес. Несколько месяцев назад Мороз рассказала, что Агапову выгнали из зала American Top Team за употребление наркотиков и неадекватное поведение.

Мороз провела последний поединок в марте прошлого года, победив единогласным решением Мэйру Буэно Сильву.

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Никита Горшенин все материалы автора
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