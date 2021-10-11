Боец наилегчайшего веса UFC Марина Мороз ответила на вызов Марии Агаповой.

«Не беспокойся, твое время придет», — написала Мороз в сторис Instagram.

Сторис Марины Мороз. Фото Instagram

8 октября Агапова победила удушением сзади Сабину Мазо на UFC Vegas 39 и бросила вызов Мороз, заявив, что хочет наказать ее за слова в свой адрес. Несколько месяцев назад Мороз рассказала, что Агапову выгнали из зала American Top Team за употребление наркотиков и неадекватное поведение.

Мороз провела последний поединок в марте прошлого года, победив единогласным решением Мэйру Буэно Сильву.