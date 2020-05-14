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Камил Гаджиев: «Всех деталей не знаю, но понятно, что у Абдулманапа Нурмагомедова проблемы с сердцем»

11:37
Абдулманап Нурмагомедов (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram.com
Абдулманап Нурмагомедов (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram.com
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Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, испытывает проблемы с сердцем.

— Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Я не уверен в этом диагнозе — инсульт или инфаркт, но понятно, что у него были проблемы с сердцем. Я всех деталей не знаю. Я знал, что он в тяжелом состоянии, а о коме я сам узнал из СМИ.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Нурмагомедов-старший несколько дней назад впал в кому, но позднее пришел в себя. Telegram-канал Mash, в свою очередь, сообщил, что у тренера начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. По информации источника, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ebcf7339a794768e1d9efd0

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