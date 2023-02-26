Камил Гаджиев считает, что через два года Нурулло Алиев будет замахиваться на топов UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы новичка UFC Нурулло Алиева.

«Нурулло уложился в вес, потому что понимает степень ответственности в UFC. Он знает, что с весом ему надо придерживаться какой-то программы, потому что вес всегда будет для него проблемой. В 70 кг он всегда будет превосходить своих соперников за счет габаритов.

Само выступление не удивило. Года через два Нурулло должен замахиваться на топов. На самом деле не самое эпичное выступление. Но это первый бой, в котором не каждый справляется с волнением. Он справился. Дальше — больше. Про укус надо спросить у самого Нурулло. Я в этой ситуации не разобрался», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

На прошедшем турнире UFC Vegas 70 23-летний боец из Таджикистана победил судейским решением бразильца Рафаэля Алвеса.