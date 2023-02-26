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Сегодня, 14:01

Фирас Захаби дал прогноз на бой Джонса и Гана

Давид Хачатрян
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Известный тренер по ММА Фирас Захаби заявил, что считает экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) фаворитом в бою с Сирилом Ганом (11-1).

«Я ставлю на Джона Джонса, но это самый сложный бой в его карьере, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — У Джона Джонса потрясающий размах рук, и еще он невероятный атлет. Его сила, скорость, выносливость, передвижения, кардио, атлетизм — все это на очень высоком уровне. Я знаю, что многие назовут меня сумасшедшим, но в ударке Джон Джонс составит конкуренцию Гану, и даже в некоторых разменах он может выйти победителем.

Быть чемпионом мира в тяжелом весе — это очень сложно, потому что исход любого боя может решить один удар. Тяжеловесы постоянно нокаутируют друг друга. По статистике, у них больше всего нокаутов, в этом дивизионе все обладают нокаутирующей силой. То, что Сирил смог стать непобежденным в кикбоксинге, а затем пройти весь путь в UFC и сразиться с Нганну — самым сильным панчером в истории UFC — и не оказаться в нокауте, говорит мне о многом".

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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