Камил Гаджиев: «Еще вчера близкие Абдулманапа были в хорошем настроении»

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомеда, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Мне сообщили эту новость общие друзья Хабиба, у которых я каждый день интересовался о здоровье Абдулманапа, — сказал Гаджиев. — Все случилось сегодня, потому что вчера вечером мы были на связи, и все были в хорошем настроении. Других деталей я пока не знаю. Он был очень умный и разносторонний человек, компетентный, с отличным чувством юмора. У нас были чисто дружеские отношения, но были и рабочие коммуникации. Абдулманап оставит после себя огромное наследие. Это пример того, как человек занимается тем, во что верит, и добивается успеха.

Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Он скончался в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений. (Михаил Потапов)