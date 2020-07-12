Нигерийский боец ММА Камару Усман поделился впечатлениями после боя с американцем Хорхе Масвидалем. Усман победил единогласным решением судей и защитил чемпионский титул. Это был главный поединок UFC 251.

«Да, Хорхе один из самых сложных засранцев, — сказал Усман после боя. — Но он готов. Я прочувствовал, что он в неплохой форме. Я готовился к Гилберту (Бернсу — Прим. «СЭ»), у меня был другой план, пришлось перестраиваться. Но никаких оправданий, я провел сложный бой и одержал победу. Новый угол? Эти ребята могут вывести меня на нужный уровень. Я знал, что Хорхе — жесткий, тяжелый соперник. Трэшток перед боем не выводил меня из себя. Это все было ожидаемо. Но у меня уровень повыше. Я был получше. Все смотрят на меня, я чемпион. Я готов сражаться с любым претендентом».

Это первое событие, которое принял «Бойцовский остров» (UFC Fight Island) недалеко от Абу-Даби (ОАЭ).

Как и предыдущие вечера промоушена в Джексонвилле и Лас-Вегасе (США) после паузы из-за пандемии коронавируса, мероприятие в Эмиратах прошло в закрытом режиме без зрителей.

У 33-летнего Усмана 17 побед в ММА (7 нокаутов) при одном поражении. 35-летний Масвидаль одержал 35 побед (16 нокаутов) и в 14 боях уступил.