Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца Хабиба Нурмагомедова. Он скончался в Москве в возрасте 57 лет.

— Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов, — написал Кадыров в Telegram-канале. — От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!

Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!

Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!

Мы молим Всевышнего, чтобы Он простил своего раба и ввел в Сады вечного Рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернемся к Нему рано или поздно.