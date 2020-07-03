Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова
3 июля 2020, 14:15
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца Хабиба Нурмагомедова. Он скончался в Москве в возрасте 57 лет.
— Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов, — написал Кадыров в Telegram-канале. — От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича!
Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!
Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение!
Мы молим Всевышнего, чтобы Он простил своего раба и ввел в Сады вечного Рая. Дай Аллах терпения его родным и близким пережить боль утраты! Все мы принадлежим Аллаху и вернемся к Нему рано или поздно.
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