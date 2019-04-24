Полицейских из Орехово-Зуева, которые убили Сулли Юнусилау, отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что полицейские Павел Попов и Олег Шишканов были отпущены домой. На них завели уголовные дела за умышленный тяжкий вред здоровью и превышение полномочий. Под арестом остается только их коллега Дмитрий Блинов.

Как указывал ранее источник, оперуполномоченные шли по вечернему Орехово-Зуеву. На улице Гагарина они увидели мужчину. От нечего делать они пристали к нему – шутили над внешностью, и пытались задержать.

Сулли забежал в аптеку, просил вызвать полицию, но полицейские зашли за ним – сказали, что сами из полиции и помогут. При попытке задержания его очень сильно избили.