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Источник: Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном в Нью-Йорке весной 2020 года

17:56
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой с Тони Фергюсоном. Поединок может пройти в Нью-Йорке весной 2020 года, сообщает Sportbible со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что в стане россиянина рассматривают вариант с проведением боя против Фергюсона весной 2020 года. Президент UFC Дана Уайт также давал понять, что наиболее вероятным оппонентом россиянина в следующем бою станет американец.

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