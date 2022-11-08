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Сегодня, 18:15

Исламу Махачеву присвоен статус почетного гражданина Лакского района Дагестана

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Махачев и глава Лакского района Юсуп Магомедов.
Фото Скриншот из трансляции Youtube-канала «Курбан Рагимов»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев стал почетным жителем Лакского района Дагестана. 8 ноября в селе Кумух прошла церемония чествования, в ходе которой глава района Юсуп Магомедов вручил бойцу удостоверение почетного гражданина и памятную ленту.

«Спасибо всем организаторам, Юсупу Гамидовичу (главе района — прим. «СЭ»), всем, кто организовал это мероприятие, — сказал Махачев на церемонии вручения. — Я еще помню, когда был совсем молодым, как мы здесь Ширвани Мурадова (ОЧ по вольной борьбе Пекина — прим.) встречали, такое же мероприятие было, и я был молодой, смотрел на это и даже не думал, что меня будут так встречать. Дай Аллах, чтобы у нас в районе еще больше чемпионов было, чтобы каждый год мы могли здесь олимпийских чемпионов и чемпионов UFC встречать».

22 октября Махачев задушил Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

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