Иржи Прохазка провел 3 дня без еды в темной комнате, чтобы «противостоять демонам»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) рассказал о необычной практике, в рамках которой он тренирует свой разум и «борется с демонами».

«Ты может противостоять своим демонам, находясь в течение трех дней в кромешной темноте, — сказал чех на The MMA Hour. — Это очень полезно [медитировать]. Ты остаешься наедине с самим собой. Никто тебя не беспокоит. Я не ел, только пил воду. Когда ты не принимаешь пищу, процессы в твоем организме протекают намного сильнее, твой разум работает лучше. Три-четыре дня — это не так уж и много. Я применяю эту практику только для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Только тогда я начинаю тренироваться, зная, что могу быть честным к себе».