Ислам Махачев – о фото с Хабибом в джакузи: "Там ничего такого не было"

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о фото, на котором он в компании пяти друзей включая Хабиба Нурмагомедова сидит в джакузи.

– Я не помню уже когда это было. Все были там. А сейчас уже тысяча измененных версий появилась, где мы голые или что-то. А там ничего такого на самом деле, мы все одетые. Отофотошопили уже, все что хочешь нарисовали, – сказал Махачев.

Также спортсмен отметил ошибки Нурмагомедова в бою с ирландцем Конором Макгрегором​. Напомним, что он прошел 6 октября 2018 года на UFC 229 и завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

– У Хабиба были бои и потяжелее. Если бы Хабиб подошел тактически правильнее к бою с Конором, то выиграл бы легче. В чем была ошибка? В некоторых местах у него эмоции зашкаливали, поэтому он делал немного не то, что нужно. Перестарался кое-где, – сказал Махачев. (Михаил Потапов)

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