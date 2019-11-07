Ислам Махачев: «Хотел бы подраться с Ли. С Хукером у меня нет ничего принципиального»

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в легком весе (до 70,3 кг), рассказал «СЭ», с кем хотел бы провести бой.

2 ноября Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244, после чего заявил, что хотел бы сразиться с Махачевым в Москве.

— Кевин Ли, честно говоря, удивил, — сказал Махачев. — Я ставил на его соперника, но он смог победить в первом раунде нокаутом. Конечно, хотелось посмотреть их полный бой, но Кевин быстро выиграл. Да, он меня впечатлил. Не думал, что он может кого-то ногами уложить. Красивый нокаут получился.

— Он заявил, что хотел бы провести бой с вами в Москве. Не сольется?

— Хочу, чтобы все знали: я готов драться в любом месте. Пусть мне отправят контракт, даже читать его не буду.

— Ли — такой человек, который часто мнение меняет.

— Да. Вызывал меня, а вчера я увидел его новое интервью, в котором он сказал, что я ему не интересен. Не могу понять этого человека.

— Вы говорили, что хотели бы выступить в январе. То есть может получиться, что будете драться на одном турнире с Макгрегором в Лас-Вегасе 18-го января.

— По-моему, его бой еще не анонсирован. Но я бы с радостью подрался с ним на одном турнире.

— С кем было бы интереснее встретиться — с Кевином Ли или с Хукером, которого вы вызывали на бой?

— С Ли. С Хукером у меня ничего принципиального нет.

— Но Кевин изменился, стал уважительно отзываться о Хабибе.

— Но а как по-другому? Хабиб заслужил это, все минусы свои закрыл. Не думаю, что кто-то может неуважительно к нему относиться.

28-летний Махачев провел в ММА 19 боев (18 побед, 1 поражение). В его активе 7 побед и 1 поражений в UFC. (Илья Андреев)