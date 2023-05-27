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Сегодня, 12:13

Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко будет драться каждый месяц

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет следующий бой уже в июне и будет выступать каждый месяц.

«У Саши есть запланированный поединок на июнь по боксу. Он будет выступать каждый месяц. Его любят. Вчера я видел зал, который после его победы вскочил. Было единение, была радость. У него есть блестящая ударная техника, он популяризатор спорта», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и еще один бой завершился вничью.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5117083-hryunov-teper-emelyanenko-budet-dratsya-kazhdyj-mesyac-sleduyuschij-boj-sashi-v-iyune.html
Александр Емельяненко
Владимир Хрюнов
ММА
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Промоутер Хрюнов рассказал, когда и с кем Иван Емельяненко проведет следующий поединок
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