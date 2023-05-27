Хрюнов заявил, что его удивил прием Александра Емельяненко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о победе бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко над представителем поп-ММА Евгением Ершовым.

«Честно, мастерство не пропьешь. Он меня удивил, потому что выполнил очень сложный с технической точки зрения прием. Не каждому дано даже подумать, что это возможно», — приводит слова Хрюнова «Чемпионат».

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который прошел в Москве 26 мая, Александр Емельяненко выступил в главном событии турнира и выиграл у представителя поп-ММА Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

Александр Емельяненко в общей сложности одержал 28 побед в смешанных единоборствах, потерпел десять поражений, и еще один бой завершился вничью.