Александр Емельяненко: «Меня научили опохмеляться в детстве»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) рассказал, как чувствовал себя, перед тем как отправиться в реабилитационный центр в Ингушетии.

«За меня переживает моя супруга, за меня переживает мой менеджер Никита Бурчак. Не то что я поехал по договоренности. Я просто сам понимал, что мне не справиться самому. У меня был период, когда попадаешь в зависимость, когда бухаешь, куришь, еще что-то употребляешь. Я только бухал и курил. Я молился богу: «Пожалуйста, помоги мне справиться!» Я не мог сам остановиться.

Я просыпаюсь — голова болит. Меня научили опохмеляться в детстве, снимать одно другим. Выпьешь бутылочку вина — голова перестает болеть. На старые дрожжи — опять в хлам. И вот так влетаешь в запой — тренировок нет, работы нет, дела подождут. Потом обленился в магазин ходить, звонил — мне привозили прямо домой. Близкие просто переживают за меня, волнуются», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «На спорте с Монто».

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».