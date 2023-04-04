Хорхе Масвидаль признался, что нервничает из-за своих борцовских навыков

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) сообщил, что с детства испытывает дискомфорт из-за отсутствия хороших борцовских навыков.

«В детстве я больше нервничал на соревнованиях по грэпплингу, чем на соревнованиях по смешанным единоборствам. Я никогда не был хорош в грэпплинге. Но в боях в стойке я был как рыба в воде», — сказал Масвидаль ESPN.

Масвидаль следующий бой проведет против Гилберта Бернса (21-5) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.