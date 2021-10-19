Хорхе Масвидаль: «Эдвардс наденет на бой легкоатлетические шиповки и будет бегать. Но я настигну этого труса»

6-й номер полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от поединка с 3-м номером дивизиона Леона Эдвардсом.

«Леон будет делать в бою то же, что и всегда – наносить удар и убегать, – сказал Масвидаль на шоу The MMA Hour. – Он наденет легкоатлетические шиповки и будет бегать весь бой. Я буду доставать его ударами и замедлять, и в конце концов, настигну этого труса и вынесу. Он сказал, что просил 5-раундовый бой, а я настоял на 3 раундах? Да, потому что я определяю правила. Это мой мир, и он живет в нем. Он хотел драться только за пояс, но что будет 11 декабря? Он будет драться со мной, потому что я так захотел.

Я пришел в этот спорт из чистой любви к боевым искусствам. Он пришел, потому что не смог проявить себя на первом свидании с какой-то чикой. Он трус, и я уверяю вас в этом. Там, в Лондоне, он хотел подать на меня в суд, но в итоге испугался, что его друзья посчитают его дешевкой. Готов ли я подраться с Колби, если он победит Усмана? Этот человек еще больший трус, чем Леон, и я буду рад сломать ему лицо, особенно в рамках титульного боя».

Поединок Масвидаля и Эдвардса пройдет 11 декабря на UFC 269.