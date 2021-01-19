Хавьер Мендес: «Хабиб заработал для зала АКА больше всего денег в истории»

Владелец зала АКА Хавьер Мендес рассказал о том, как работает бизнес его зала.

— Вы недавно говорили, что если в АКА есть условно 100 бойцов, то только 10 из них приносят залу деньги. И только с такими вы можете работать индивидуально, а на других времени может на найтись. Сколько сейчас вам нужно элитных бойцов, чтобы зал хорошо зарабатывал?

— Если у вас есть такой, как Хабиб, то достаточно и его одного. Или Кейн или Ди Си. Если же мы говорим о бойцах не-чемпионах, то, чтобы зарабатывать с них, нам нужно 15-20 таких ребят элитного уровня. В противном случае, мы ничего с бойцов не будем зарабатывать, будем только терять. К примеру, если у меня будет 10 Исламов Махачевых, то мои дела будут идти не плохо, но не блестяще. При этом, у меня нет 10 Исламов, а есть только один (смеется). Поэтому я в поисках новых Исламов, новых Умаров, целой группы элитных бойцов.

Вообще, ММА — не тот бизнес, где тренеры становятся богачами. Если я когда-нибудь разбогатею, то точно не с тренерства. Может быть, с чего-то связанного с тренерской работой, но точно не с отдельно взятой работы тренером. Если бы тренеры еще получали долю с PPV, то тогда другое дело, но об этом речи даже не идет. В ММА ты просто должен любить то, чем ты занимаешься. Если ты идешь в тренеры ради славы или денег, то это точно не сюда. Этому не бывать

— Хабиб заработал для вашего зала больше всего денег по сравнению с другими бойцами АКА?

— Да. Последние два года — самые финансово успешные в истории зала. Бои Хабиба и Ди Си помогли нам хорошо заработать. Но история не заканчивается, просто сейчас будем начинать по новому кругу.