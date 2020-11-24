Харитонов заявил, что хочет прекращения уголовного дела в отношении Яндиева

Российский боец Сергей Харитонов заявил о том, что хочет прекращения уголовного дела в отношении Адама Яндиева. Ранее Харитонов и Яндиев объявили о примирении.

«Не хочу никаких уголовных дел и преследований. Я — человек, который воспитывает шестерых детей. Адам воспитывает четверых детей. У детей должен быть отец. Все имеют право на ошибку. Человека можно простить. Человек может один раз наступить на грабли, но повторять этого не должен», — сказал на пресс-конференции в пресс-центре «Известий» Харитонов.

«Сергей хочет, чтобы дело прекратилось. Мы уведомили правоохранительные органы о том, что произошло примирение и был возмещен причиненный вред, однако наша сторона не может влиять на следствие. Тем не менее, органы должны учитывать наше мнение», — добавил адвокат Харитонова, Олег Пахомов.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Позднее Абдо помирился с Яндиевым, оба принесли друг другу извинения.