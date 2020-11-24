Харитонов: «Я благодарен судьбе, что со мной произошла эта ситуация с Яндиевым»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о том, как относится к своему конфликту с Адамом Яндиевым.

— Я благодарен судьбе, что эта ситуация произошла, — сказал в эфире «Известий» Харитонов. — Хорошо, что это произошло со мной, что это произошло наглядно. Я хочу, чтобы этот инцидент был примером для молодого поколения. И Адам, и я — крепкие ребята, бойцы. Этот случай показал, как делать не нужно. Чтобы подрастающее поколение смотрело на тренеров, на спортсменов, как на выдающихся личностей. Мы должны быть примером. Никакой спортсмен не имеет права накачать большие мышцы и ходить по улице, занимаясь беспределом.

Произошло то, что произошло. Дальше, я думаю, все вопросы будут закрыты и все будет правильно. Хочу обратиться к тренерам: проводите беседы со спортсменами, объясняйте им, как делать не нужно.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.