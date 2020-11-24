Российский боец Сергей Харитонов рассказал о том, как принял решение помириться с бойцом UFC Адамом Яндиевым.

— Мы с Адамом созвонились, решили встретиться, поговорили по-мужски, — сказал во время пресс-конференции в пресс-центре «Известий» Харитонов. — Просто нужно было сделать это раньше, до драки. Хочу, чтобы наш пример стал образцово-показателен. Родители научили меня жить по совести. У нас в школе, в моем классе и в параллельных классах, учились люди разных национальностей. Не дай бог кто-то где-то поднимал национальный вопрос. Все были братьями, все друг к другу ходили.

Мы — большая, многонациональная страна. Не должно быть такого, особенно среди спортсменов. В нашей команде огромная сплоченность. Мы можем повздорить на тренировках, но тут же обрубить конфликт, разобравшись и помирившись на месте. В спорте рождаются настоящие мужские качества. Конфликт должен решаться в зале, нельзя устраивать конфликт на публике.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Позднее Абдо помирился с Яндиевым, оба принесли друг другу извинения.