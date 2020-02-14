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Харитонов — о подготовке к бою с Родригесом: «Для бразильца готовим сюрприз»

14:12

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о подготовке перед боем против бразильца Фернандо Родригеса. Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF.

— Работаем по специальной технологии Таиланда — набиваем руки, ноги, локти. На пальмах. Будет жаркое противостояние! Мы для бразильца готовим сюрприз! — приводит РЕН ТВ слова Харитонова.

Напомним, бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/660911-kharitonov-rodriges-boitsy-rasskazali-kak-gotoviatsia-k-skhvatke

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