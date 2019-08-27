Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался о возможном бое с Александром Емельяненко. Он добавил, что готов к переговорам.

— Есть ли какое-то движение по поводу организации боя между вами и Александром Емельяненко? Как-то заглохла тема.

— Пока молчат. Камил Гаджиев как балаболил, так и пропал. Пропал без вести. После того раза — ни ответов, ни приветов. Я-то готов к переговорам. Вот он, Сергей Харитонов, договаривайтесь. А он исчез, на связь больше так и не выходил.

— Готовы назвать сумму, на которую согласитесь?

— Да зачем мне что-то называть? Он прекрасно все знает.

— Александр Емельяненко похудел где-то на 12 килограммов. Это хорошо для тяжеловеса?

— Да мне вообще глубоко... Честно скажу: на алкоголика мне глубоко. На алкаша. В Bellator куда более серьезные ребята в дивизионе. Если договоримся о бое — подеремся. А если нет — пускай дальше пьет. (Илья Андреев)

Полное интервью Харитонова — здесь