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Харитонов извинился перед фанатами за поражение от Васселла

02:49
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Российский боец Сергей Харитонов на своей странице в Instagram извинился перед фанатами. Он проиграл британцу Линтону Васселлу во втором раунде на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.

«Извиняюсь перед всеми фанатами ММА, порвал связку, сделаю операцию и вернусь...» — написал Харитонов.

Извиняюсь перед всеми фанатами ММА, порвал связку, сделаю операцию и вернусь...@bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #хабаровск#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2019

Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)

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