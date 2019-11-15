Харитонов извинился перед фанатами за поражение от Васселла

Российский боец Сергей Харитонов на своей странице в Instagram извинился перед фанатами. Он проиграл британцу Линтону Васселлу во втором раунде на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.

«Извиняюсь перед всеми фанатами ММА, порвал связку, сделаю операцию и вернусь...» — написал Харитонов.