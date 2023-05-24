Чимаев: «Буду драться с Усманом в Абу-Даби»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) обратился к экс-чемпиону в полусреднем весе Камару Усману (20-3) с требованием подписать контракт на бой.

«Усман хочет драться. Я дам ему последний бой в его карьере, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Он хочет денег. Я намерен подраться с ним в Абу-Даби, разбить ему лицо и финишировать. Затем [руководство UFC] должны дать мне титульный бой. Поединок с Леоном Эдвардсом не принесет тебе много денег. Бой со мной — вот это денежный бой.

Я хочу обратиться к Усману: я готов, пришлите мне контракт, давай подеремся, давай заработаем деньги. Он хочет заработать, так что погнали. Мне по барабану на вес. Погнали».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Усман в прошлом бою проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.